Сколько стоят ботинки нового президента Казахстана?

Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана — рассказал, что приобрел обувь у местного предпринимателя. 66-летний глава государства решил стать обладателем темно-коричневых лоферов из натуральной кожи от казахстанского бренда. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Бизнесмен из Алма-Аты, занимающийся производством ботинок, пришел в восторг от того, что сам президент заинтересовался его продукцией. Глава государства узнал о предпринимателе Даурене Раманкуле из статьи в газете.
Представитель бренда рассказал, что у президента Казахстана 43-ий размер обуви. Также названа цена, по которой Токаев приобрел пару обуви.
Ближайшее окружение Токаева поспешило последовать примеру лидера. Обувь казахстанского производства приобрели: пресс-секретарь главы государства и два сотрудника администрации президента.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана.