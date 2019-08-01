Сколько стоят ботинки нового президента Казахстана?

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Касым-Жомарт Токаев приобрел коричневые лоферы из натуральной кожи по невероятной цене.

Фото : globallookpress.com / Kremlin Pool

Касым-Жомарт Токаев — президент Казахстана — рассказал, что приобрел обувь у местного предпринимателя. 66-летний глава государства решил стать обладателем темно-коричневых лоферов из натуральной кожи от казахстанского бренда. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Бизнесмен из Алма-Аты, занимающийся производством ботинок, пришел в восторг от того, что сам президент заинтересовался его продукцией. Глава государства узнал о предпринимателе Даурене Раманкуле из статьи в газете.

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«Касым-Жомарт Токаев очень обрадовался тому, что молодой предприниматель занимается сложным производством, и хотел бы купить нашу обувь. Ему понравились фотографии в газете», — поделился радостью Раманкул.

Представитель бренда рассказал, что у президента Казахстана 43-ий размер обуви. Также названа цена, по которой Токаев приобрел пару обуви.

«Цена — 21 тысяча тенге (около 3,5 тысячи рублей — Прим. ред.). Он купил темно-коричневые лоферы. Обувь у нас из натуральной кожи», — утверждает предприниматель.

Ближайшее окружение Токаева поспешило последовать примеру лидера. Обувь казахстанского производства приобрели: пресс-секретарь главы государства и два сотрудника администрации президента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана.

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