Наталья Карпович рассказала, как бывший муж едва не убил ее

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Из-за удара мужчины у спортсменки возник риск кровоизлияния в мозг.

Фото : ТАСС / Галкин Николай

Спортсменка и бывшая депутат Госдумы Наталья Карпович рассказала о сложном расставании с первым супругом. В эфире одной из передач на федеральном телеканале Карпович рассказала, что под конец мужчина даже сломал ей челюсть.

Брак с Владимиром, признается Наталья, был по любви. Спортсменка была счастлива, у пары родилась дочь, был совместный бизнес.

«Но пришли лихие девяностые. Каждый из нас хотел идти вперед. Но вместе с мужем мы не пошли. Он выбрал другую женщину», — цитирует Карпович Teleprogramma.pro.

Разойтись мирно у супругов не получилось. Во время выяснения отношений Владимир сломал Наталье челюсть. По словам экс-депутата, из-за травмы был риск кровоизлияния в мозг, однако врачи сумели поставить ее на ноги.

«Врач сказал: „Ну давай ночь переживем и посмотрим, что будет“. К счастью, благодаря медикам меня выходили», — вспоминает Карпович.

После этого инцидента пара прожила вместе еще месяц. Однако и после расставания Наталья не смогла оставить супруга в беде — она вмешалась, когда бывшему возлюбленному «светила тюрьма». По признанию спортсменки, ей хотелось, чтобы у дочери все-таки был отец.

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Но участия в жизни дочери Владимир не принимал и никакой помощи не оказывал. Девочка сама нашла его, когда выросла — через социальные сети. На встречу с отцом она пришла вместе с мамой — это была единственная встреча Натальи и Владимира за 20 лет. После этого Карпович с бывшим мужем не виделась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после семи лет брака с мужем разводится сестра Жанны Фриске.

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