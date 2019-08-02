Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram опубликовала видеообращение к своему отцу, в котором трогательно поздравила его с днем рожденья.

«Дорогой папа, привет! Я тебя поздравляю с днем рожденья! Жалко, что не могу сегодня быть с тобой. Я все-таки неделю решила отдохнуть. Не покладая рук неделю здесь занимаюсь. Этот профессионализм у меня от тебя. Я тебя очень сильно люблю! Все лучшие качества в жизни достались мне от тебя. Я приеду тебя поздравить!» — сказала Анастасия Волочкова.

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Instagram @volochkova_art

43-летняя знаменитость отметила, что ее отец Юрий Волочков уже десять лет после перенесенного инсульта частично парализован. 72-летний мужчина, по словам Анастасии, сохранил память, эмоции и силу духа.

Кроме того, народная артистка Карачаево-Черкессии, по традиции, продемонстрировала отличную физическую форму, сделав пару махов правой ногой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова покоряет Грецию фирменными шпагатами.