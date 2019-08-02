Волочкова трогательно поздравила парализованного отца с днем рождения — видео

, 0:46 Видео 22

Эпатажная балерина разместила в Instagram видеоролик, в котором призналась в любви к своему папе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram опубликовала видеообращение к своему отцу, в котором трогательно поздравила его с днем рожденья.

«Дорогой папа, привет! Я тебя поздравляю с днем рожденья! Жалко, что не могу сегодня быть с тобой. Я все-таки неделю решила отдохнуть. Не покладая рук неделю здесь занимаюсь. Этот профессионализм у меня от тебя. Я тебя очень сильно люблю! Все лучшие качества в жизни достались мне от тебя. Я приеду тебя поздравить!» — сказала Анастасия Волочкова.

Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе

Instagram @volochkova_art

43-летняя знаменитость отметила, что ее отец Юрий Волочков уже десять лет после перенесенного инсульта частично парализован. 72-летний мужчина, по словам Анастасии, сохранил память, эмоции и силу духа.

Кроме того, народная артистка Карачаево-Черкессии, по традиции, продемонстрировала отличную физическую форму, сделав пару махов правой ногой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова покоряет Грецию фирменными шпагатами.

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

Последние новости

0:46
Волочкова трогательно поздравила парализованного отца с днем рождения — видео
0:32
Замглавы ЦИК напомнил о законных, а не силовых, способах борьбы за свои права
0:14
Ильин день: что можно и нельзя делать 2 августа
0:01
Десант навсегда! Сегодня празднуют День ВДВ
23:59
Финляндия ужесточила выдачу виз: что изменится с 1 сентября
23:47
Стало известно с кем встречается Рита Дакота — фото

Сейчас читают

Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)
Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе
Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги