Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует перед поклонниками в образе спасательницы Малибу. 32-летняя певица в белом мини-бикини демонстрирует подписчикам идеальную фигуру на пляже, стоя на вышке.

«Привет, мои дорогие», — озаглавила публикацию Кети Топурия.

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Instagram @keti_one_official

Фанаты знаменитости в комментариях отметили, что она отлично загорела. Отдельных комплиментов удостоилась сама Кетеван.

«Невероятно красивая!»

«Вы в блестящей форме»

«Загар супер!»

«Обалденная!»

«Красотка!», — пишут восторженные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом.