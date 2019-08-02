Кети Топурия в мини-бикини примерила образ спасательницы Малибу — фото

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Солистка «А-Студио» продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру.

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Фото, видео : Instagram @keti_one_official

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором позирует перед поклонниками в образе спасательницы Малибу. 32-летняя певица в белом мини-бикини демонстрирует подписчикам идеальную фигуру на пляже, стоя на вышке.

«Привет, мои дорогие», — озаглавила публикацию Кети Топурия.

Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

Instagram @keti_one_official

Фанаты знаменитости в комментариях отметили, что она отлично загорела. Отдельных комплиментов удостоилась сама Кетеван.

«Невероятно красивая!»

«Вы в блестящей форме»

«Загар супер!»

«Обалденная!»

«Красотка!», — пишут восторженные подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом.

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