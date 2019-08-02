Мир качнулся в сторону новой войны: США выходят из ДРСМД

, 8:00 Эфирная новость 26

Формальным поводом стала разработка российской крылатой ракеты, её дальность якобы превышает разрешенную договором.

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Фото, видео : U.S. Navy / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Мир качнулся в сторону новой войны — именно так прокомментировали решение США о выходе из Договора эРэСМД в Японской ассоциации пострадавших от атомной бомбардировки в Хиросиме. Сегодня Америка в одностороннем порядке разрывает главный сдерживающий документ о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Формальным поводом стала разработка российской крылатой ракеты, ее дальность якобы превышает разрешенную договором. Реакция европейских стран не заставила себя ждать. Германия уже поспешила обвинить Россию в том, что наша страна не смогла выполнить свои обязательства по договору, что и привело к прекращению его действия со стороны Америки.

О последствиях такого решения — наш политический обозреватель Виктор Синеок.

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