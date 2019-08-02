Видео: Полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости прогремел в честь Дня ВДВ

, 15:51 Эфирная новость 10

В пятницу, 2 августа, отмечается 89 лет со дня образования элитного подразделения российской армии.

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Фото, видео : ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Элитному подразделению исполняется 89 лет. В городах страны проходят торжественные митинги, возложения цветов и встречи ветеранов «крылатой пехоты». Готовность номер один сейчас во всех парках и скверах, где есть фонтаны — традицию купания еще никто не отменял.

В Петербурге в этом году, кстати, решено не отключать фонтаны, но все-таки будут строго следить за соблюдением правил. Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров о том, с чего начался день ВДВ. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ.

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