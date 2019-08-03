Ирокез, густая борода и голое пузо: Киану Ривз шокировал фанатов новым образом

, 0:20 Фото 66

Фотографии актера просочились в сеть.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Dave Bedrosian / www.globallookpress.com, Twitter @keanuthings

Известный голливудский актер Киану Ривз шокировал поклонников новым образом. В сети появились фотографии, на которых он запечатлен с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом…

Айленд Болдуин вышла в свет без бюстгальтера с оголенными ногами — фото

Однако, судя по всему, актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда».

Twitter @keanuthings

В 1991 году был выпущен сиквел фильма — «Фальшивое путешествие Билла и Теда». Потом был написан сценарий третьей части, но до съемок дело так и не дошло. В марте 2019 года актер в одном из интервью сообщил, что картина все-таки выйдет.

Возможно, во время очередного путешествия герой Киану Ривз должен будет слегка поменяться, поэтому он так и перевоплотился. Как бы то ни было, фанаты любят Киану любым и уже с нетерпением ждут выхода нового фильма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киану Ривз сыграет главного злодея в спин-оффе «Форсажа».

Читайте также

+13° Днём +14°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

0:52
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка
0:36
Сергей Скрипаль позвонил своей матери в Россию
0:20
Ирокез, густая борода и голое пузо: Киану Ривз шокировал фанатов новым образом
0:06
«Стадион горит?»: Огненный концерт Rammstein приняли за пожар в Петербурге
23:48
«Худею не по дням, а по часам»: Виктория Боня обеспокоила подписчиков
23:32
МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД

Сейчас читают

Айленд Болдуин вышла в свет без бюстгальтера с оголенными ногами — фото
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» 13 миллионов рублей
Сексолог рассказал, что мужчины больше всего любят в женщинах и почему

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги