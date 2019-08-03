Ирокез, густая борода и голое пузо: Киану Ривз шокировал фанатов новым образом

Известный голливудский актер Киану Ривз шокировал поклонников новым образом. В сети появились фотографии, на которых он запечатлен с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом…

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Однако, судя по всему, актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда».

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