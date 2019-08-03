Ирокез, густая борода и голое пузо: Киану Ривз шокировал фанатов новым образом

Известный голливудский актер Киану Ривз шокировал поклонников новым образом. В сети появились фотографии, на которых он запечатлен с ирокезом, окладистой бородой и оголенным животом…
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Однако, судя по всему, актер снимается в продолжении американской научно-фантастической комедии 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда».
В 1991 году был выпущен сиквел фильма — «Фальшивое путешествие Билла и Теда». Потом был написан сценарий третьей части, но до съемок дело так и не дошло. В марте 2019 года актер в одном из интервью сообщил, что картина все-таки выйдет.
Возможно, во время очередного путешествия герой Киану Ривз должен будет слегка поменяться, поэтому он так и перевоплотился. Как бы то ни было, фанаты любят Киану любым и уже с нетерпением ждут выхода нового фильма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киану Ривз сыграет главного злодея в спин-оффе «Форсажа».