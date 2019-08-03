«Так тупо»: Айза Анохина рассказала, что поругалась с мужем

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Откровением знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

Фото : Instagram @aizalovesam

Айза Анохина вместе с семьей проводит время на Мальдивских островах. Она замужем за серфингистом Дмитрием, который имеет собственный бизнес на острове. В своем Instagram Айза часто признается супругу в любви, однако и в отношениях, казалось бы, идеальной пары тоже случаются конфликты. Недавно Анохина рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте, что они с мужем очень сильно поссорились.

«Слово за слово, и мы перешли на претензии. Так тупо. И всегда без повода. Вот всегда. Хоть бы раз был повод, но нет», — призналась женщина.

Instagram @aizalovesam

Как выразилась Айза, ссоры с мужем возникают на пустом месте, однако они с Дмитрием продолжают любить друг друга, несмотря ни на что. Анохина искренне верит, что «любовь все выдержит».

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Айза и Дмитрий поженились в октябре 2015 года в Лас-Вегасе. Пара долго скрывала отношения, однако после регистрации брака Анохина стала делиться с поклонниками в соцсети фотографиями с мужем. Вскоре у них родился ребенок. У Айзы уже был сын от рэпера Гуфа — Сами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали Анохину после совета следить за своим здоровьем.

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