Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

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Маттео Сальвини высоко оценил деятельность российского политического лидера.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил свое отношение к президенту России Владимиру Путину на партийном празднике «Лиги» в курортном городе Червия. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

«Путин — это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты», — заявил итальянский политик.

Он также добавил, что намерен работать над тем, чтобы отношения России и Италии наладились. Во время своей речи Сальвини также положительно отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа, главы Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Италии обвинил проукраинских радикалов в подготовке покушения.

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