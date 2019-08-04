Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил свое отношение к президенту России Владимиру Путину на партийном празднике «Лиги» в курортном городе Червия. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

« Путин — это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты », — заявил итальянский политик.

Он также добавил, что намерен работать над тем, чтобы отношения России и Италии наладились. Во время своей речи Сальвини также положительно отозвался о деятельности президента США Дональда Трампа, главы Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Италии обвинил проукраинских радикалов в подготовке покушения.