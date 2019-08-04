Супруга рэпера Джигана рассказала, как изменилась ее любовь со временем

Супруга рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) опубликовала на своей странице в Instagram чувственное фото с мужем. Под снимком Оксана Самойлова поделилась размышлениями о любви и семейной жизни. Девушка отметила, что чувства не угасают со временем, а, напротив, становятся только сильнее. Взгляды на любовь с годами меняются, и она начинает доставлять только положительные эмоции, считает Оксана.

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« В 31 любовь не та, что в 20. Она примерно на десять лет круче. <.> Все притирки, углы, завороты, повороты давно пройдены, сглажены или, как минимум, ты к ним привык, а если это не так, то примерно лет семь назад вы уже рассталис ь», — поделилась мыслями жена музыканта.

Instagram @samoylovaoxana

Самойлова подчеркнула, что с годами связь с партнером становится только крепче. Влюбленные добиваются взаимопонимания и гармонии в отношениях. Ссоры сходят на нет, и появляется уверенность в завтрашнем дне и будущем семьи.

Поклонники бурно отреагировали на пост светской львицы. Между ними разгорелись обсуждения, однако в конце концов, они пришли к выводу, что Самойлова права, и настоящая любовь действительно возникает только спустя несколько лет совместной жизни.

«Мы с мужем в браке 23 года, и я с уверенностью могу сказать, что любовь с годами становится только крепче».

«12 лет в браке, 17 лет вместе. И чувства еще в миллион раз больше и крепче. Скучаем друг по другу даже через десять минут отсутствия».

«Все так и есть!» — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова мечтает о школьных каникулах.