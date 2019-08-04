Опубликованы кадры бойни в американском Дейтоне, где погибли девять человек (18+)

, 19:17 Внимание: шокирующие кадры! 58

24-летний мужчина открыл огонь по мирным жителям в ночь на воскресенье, 4 августа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : chicago.suntimes.com, Twitter @CBSNews

Американские СМИ опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент расстрела людей в американском городе Дейтон в штате Огайо. В результате бойни погибли девять человек, еще 27 были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Сотрудникам полиции в течение минуты удалось ликвидировать стрелка, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс, живший в соседнем городе Беллбрук. Стражи порядка провели у него дома обыск. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека могли погибнуть в результате стрельбы возле детской площадки в Чикаго.

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

Последние новости

19:32
Видео задержания иранскими властями танкера в Персидском заливе
19:17
Опубликованы кадры бойни в американском Дейтоне, где погибли девять человек (18+)
19:01
«Все, все забрали!»: Влад Топалов стал бездомным и присел у помойки
18:44
«Отец» с коляской на незаконном митинге в Москве оказался охранником Навального
18:30
«Поправилась сильно или беременная»: Поклонники Насти Каменских в недоумении
18:12
В Москве задержан блогер, призывавший убивать детей силовиков

Сейчас читают

Стала известна предварительная причина смерти Вилли Токарева
Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги