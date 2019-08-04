Опубликованы кадры бойни в американском Дейтоне, где погибли девять человек (18+)

Американские СМИ опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент расстрела людей в американском городе Дейтон в штате Огайо. В результате бойни погибли девять человек, еще 27 были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Сотрудникам полиции в течение минуты удалось ликвидировать стрелка, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс, живший в соседнем городе Беллбрук. Стражи порядка провели у него дома обыск. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека могли погибнуть в результате стрельбы возле детской площадки в Чикаго.