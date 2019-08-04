Три человека могли погибнуть в результате стрельбы возле детской площадки в Чикаго

Три человека погибли в результате стрельбы в парке Дуглас в американском городе Чикаго. Об этом сообщает местное СМИ CBS Chicago. Огонь по жителям города открыл неизвестный мужчина утром в воскресенье, 4 августа. Также отмечается, что пострадали не менее семи человек, один из них сейчас находится в критическом состоянии. По предварительным данным, огонь был открыт из проезжавшей мимо парка машины Chevrolet Camaro. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте дежурят сотрудники полиции.

К слову, это уже третий за двое суток инцидент со стрельбой в США. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время атаки на торговый центр Walmart в американском городе Эль-Пасо в субботу, 3 августа, погибли 19 человек, еще порядка 40 получили ранения.

Задержанный по подозрению в расстреле людей 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус перед этим опубликовал в сети так называемый манифест, в котором обозначил, свою поддержу теракту, произошедшему в мечети Новой Зеландии. Также он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия» и считает, что от этого страдает культура и экономика США.

Второй случай произошел в ночь на 4 августа в американском городе Дейтон в штате Огайо. По данным местных СМИ, неизвестный мужчина расстрелял людей. Погибли девять человек, еще 26 были ранены. Сам нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.