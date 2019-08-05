Шнуров посвятил стих скончавшемуся Вилли Токареву

Сергей Шнуров выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева — певец сочинил в честь умершего шансонье стихотворение и разместил литературное произведение в Instagram.
Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?
Подписчики Сергея Шнурова также почтили память Вилли Токарева и выразили свои соболезнования по поводу смерти шансонье.
«Легенда. Очень жаль»;
«Жалко, что так время быстротечно! Легенды уходят»;
«Светлая память, Вилли. Мой батя слушал тебя, когда я был маленьким», — написали фолловеры.
Вилли Токарев —автор-исполнитель песен в жанре русский шансон — скончался в возрасте 84 лет. По некоторым данным, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. С начала июля 2019 года певец находился в клинике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Вилли Токарева.