Шнуров посвятил стих скончавшемуся Вилли Токареву

Сергей Шнуров выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева — певец сочинил в честь умершего шансонье стихотворение и разместил литературное произведение в Instagram.

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал певец по кличке Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.

А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой.

Подписчики Сергея Шнурова также почтили память Вилли Токарева и выразили свои соболезнования по поводу смерти шансонье.

«Легенда. Очень жаль»;

«Жалко, что так время быстротечно! Легенды уходят»;

«Светлая память, Вилли. Мой батя слушал тебя, когда я был маленьким», — написали фолловеры.

Вилли Токарев —автор-исполнитель песен в жанре русский шансон — скончался в возрасте 84 лет. По некоторым данным, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. С начала июля 2019 года певец находился в клинике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Вилли Токарева.