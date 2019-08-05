Что стало причиной смерти 21-летней футболистки сборной России

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Спортсменка женского футбольного клуба «Чертаново» скончалась во сне.

Фото : Instagram @chertanovowomen

Анастасия Березина — игрок женского футбольного клуба «Чертаново» в Москве — скончалась в 21 год. Спортсменка ушла из жизни в ночь с 3 на 4 августа. Представители ФК назвали причиной смерти юной девушки остановку сердца.

«В нашей семье — огромное горе. Не стало Анастасии Березиной. ЖФК „Чертаново“ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить», — написали в соцсетях представители клуба.

Березина отыграла в «Чертаново» 11 лет. В составе команды юная спортсменка неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, участвовала в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров. Девушка выступала за юниорскую и молодежную команды сборной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 85-м году жизни скончался Вилли Токарев.

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