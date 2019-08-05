Умершая футболистка Березина завершила карьеру два года назад

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Спортсменка скончалась в ночь с 3 на 4 августа.

Фото : ВКонтакте @Анастасия Березина

Анастасия Березина скончалась в ночь с 3 на 4 августа в Москве. Предварительно, спортсменка умерла во сне от остановки сердца.

Информация о печальном известии появилась в Instagram @chertanovowomen, однако в ФК «Чертаново», где играла девушка, сообщили, что к этому профилю отношения не имеют. Об этом пишет издание «Чемпионат». Березина завершила карьеру еще в 2017 году.

Кроме этого в аккаунте профиля появилась видеозапись с якобы последним голом девушки.

 
 
 
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Публикация от ЖФК «Чертаново» (@chertanovowomen)

«Последний забитый мяч в жизни Анастасии Березиной. Спасибо за все, Настя», — значится в подписи к публикации.

21-летняя Анастасия Березина отыграла в ЖФК «Чертаново» 11 лет. Футболистка неоднократно выигрывала Чемпионаты страны и становилась лучшим игроком в различных турнирах. Спортсменка входила в составы юниорской и молодежной команд сборной России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему умерла 21-летняя футболистка сборной России.

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