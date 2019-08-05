Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе с 22-летней подружкой?

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Инсайдеры уверены — 44-летнего голливудского актера «окольцевала» юная Камила Морроне.

Фото : www.globallookpress.com / © Luca Carlino

Леонардо Ди Каприо сделал предложение своей 22-летней возлюбленной — Камиле Морроне. Инсайдеры утверждают — девушка, недолго думая, ответила голливудскому актеру согласием. Об этом сообщает сайт 7days.ru. Однако новость не спешат комментировать ни артист, ни его подруга.

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В этом году актер отпразднует 45-летие. Однако за все это время знаменитость ни разу не был женат и даже не заявлял о помолвке с кем-либо из своих многочисленных подружек. Есть мнение, что экс-любовницы Леонардо Ди Каприо — супермодели Жизель Бундхен и Бар Рафаэли — разорвали отношения с любимым только потому, что устали ждать заветных слов: «Будь моей женой».

Нынешняя возлюбленная «оскороносца» — Камила Морроне — модель и актриса аргентинского происхождения. Подружка Ди Каприо приходится падчерицей самому Аль Пачино. Девушку можно увидеть в таких фильмах, как: «Мой личный Ривер», «Буковски», «Жажда смерти» и других. Морроне приписывают романтические отношения с голливудским актером с 2017 года.

Недавно общественность стала подозревать Камилу Морроне в беременности. Модель постоянно поддерживала животик руками, и носила платья свободного кроя. Однако слухи о том, что юная актриса ждет ребенка от Ди Каприо, похоже, не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что агент Леонардо Ди Каприо опроверг беременность его подружки.

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