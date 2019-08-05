Вилли Токарев пережил четыре вооруженных ограбления

Вилли Токарев эмигрировал в США по израильской визе в 1974 году. За рубежом шансонье пришлось зарабатывать на жизнь «за баранкой». Во времена работы таксистом знаменитому музыканту четыре раза угрожали убийством. Об этом сообщает сайт КР. RU.
Были случаи в Нью-Йорке, когда к исполнителю в автомобиль садились разные люди, пытавшиеся ограбить эмигранта. Все они угрожали Вилли Токареву оружием. Однажды на заднем сидении такси оказалась парочка миловидных влюбленных. Однако вскоре, наставив на шансонье пистолет, местные «Бонни и Клайд» отобрали у него всю выручку.
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Однажды Вилли Токарева заставили выйти из машины зимой на пустыре и двигаться вдоль забора. Певец думал, что на этот раз ему точно не избежать гибели. Однако бандиты, забрав деньги, скрылись на машине таксиста.
Вилли Токарев прожил долгую и насыщенную жизнь. Шансонье скончался 4 августа 2019 года в возрасте 84 лет.
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