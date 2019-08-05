Вилли Токарев пережил четыре вооруженных ограбления

Вилли Токарев эмигрировал в США по израильской визе в 1974 году. За рубежом шансонье пришлось зарабатывать на жизнь «за баранкой». Во времена работы таксистом знаменитому музыканту четыре раза угрожали убийством. Об этом сообщает сайт КР. RU.

«В этот период четыре раза пистолет был у меня у виска» , — поделился артист в одном из архивных интервью.

Были случаи в Нью-Йорке, когда к исполнителю в автомобиль садились разные люди, пытавшиеся ограбить эмигранта. Все они угрожали Вилли Токареву оружием. Однажды на заднем сидении такси оказалась парочка миловидных влюбленных. Однако вскоре, наставив на шансонье пистолет, местные «Бонни и Клайд» отобрали у него всю выручку.

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«И они, значит, удалились, но машину оставили. А до этого был случай — там и машину угнали вообще, но меня не тронули », — делился воспоминаниями музыкант.

Однажды Вилли Токарева заставили выйти из машины зимой на пустыре и двигаться вдоль забора. Певец думал, что на этот раз ему точно не избежать гибели. Однако бандиты, забрав деньги, скрылись на машине таксиста.

«Иду и думаю: стреляйте уже, сволочи, скорее. И вот, когда я дошел почти до конца забора, я вместо выстрелов услышал рев моей машины. Они сорвались с места и уехали », — рассказывал певец.

Вилли Токарев прожил долгую и насыщенную жизнь. Шансонье скончался 4 августа 2019 года в возрасте 84 лет.

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