Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж

Яна Шевцова — бывшая любовница рэпера Гуфа и звезда «Дома-2» — планирует сыграть свадьбу. Нового возлюбленного 18-летней знаменитости зовут Виктор. Девушка утверждает — ее суженый очень состоятельный молодой человек. Об этом сообщает Starhit.
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Экс-подруга Гуфа поделилась — родители молодоженов уже благословили пару. Церемония бракосочетания пройдет в родном городе Яны Шевцовой — Екатеринбурге. Девушка мечтает подарить жениху ребенка, но рассказывать о нем не хочет, потому что боится сглазить.
Яна Шевцова стала знаменитой после того, как публично рассказала о своих отношениях с рэпером Гуфом. На момент романтической связи девушка еще не достигла совершеннолетия — ей было 16 лет. Участница телестройки утверждала — она забеременела от исполнителя и вынуждена была сделать аборт. У Шевцовой уже есть один ребенок, она родила его в 15 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-любовница рэпера Гуфа показала своего трехлетнего сына.