Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж

Яна Шевцова — бывшая любовница рэпера Гуфа и звезда «Дома-2» — планирует сыграть свадьбу. Нового возлюбленного 18-летней знаменитости зовут Виктор. Девушка утверждает — ее суженый очень состоятельный молодой человек. Об этом сообщает Starhit.

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«Недавно он сделал мне шикарный подарок — подарил Range Rover за восемь миллионов рублей!» — восторженно рассказывает участница телестройки.

Экс-подруга Гуфа поделилась — родители молодоженов уже благословили пару. Церемония бракосочетания пройдет в родном городе Яны Шевцовой — Екатеринбурге. Девушка мечтает подарить жениху ребенка, но рассказывать о нем не хочет, потому что боится сглазить.

«Сейчас я могу сказать, что по-настоящему счастлива. И прошу меня понять: пока я не готова рассказывать о своем мужчине» , — заявила звезда «Дома-2».

Яна Шевцова стала знаменитой после того, как публично рассказала о своих отношениях с рэпером Гуфом. На момент романтической связи девушка еще не достигла совершеннолетия — ей было 16 лет. Участница телестройки утверждала — она забеременела от исполнителя и вынуждена была сделать аборт. У Шевцовой уже есть один ребенок, она родила его в 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-любовница рэпера Гуфа показала своего трехлетнего сына.