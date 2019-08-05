Татьяна Терешина опубликовала видео страстного поцелуя с мужем

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Влюбленная парочка продемонстрировала пылкие чувства на вечеринке в Сен-Тропе. Однако не всем фанатам певицы интимные кадры пришлись по душе.

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Фото, видео : Instagram @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина вместе со своим супругом Олегом Курбатовым часто делятся с подписчиками кадрами семейной жизни. На этот раз знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором муж страстно ее целует. Свои пылкие чувства парочка продемонстрировала публично — предались эмоциям они за столиком дорогого ресторана в Сен-Тропе.

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На кадрах певица наклоняется к мужу, чтобы что-то прошептать ему на ухо. Супруг, недолго думая, прерывает любимую жену, и начинает настойчиво целовать ее в губы.

«Вот и поговорили!» — подписала пост звезда.

Большинство поклонников Татьяны Терешиной пришли в восторг от подобного проявления чувств. Однако удивляться пылкости влюбленных не стоит — пара жената всего год. При этом супруг певицы младше девушки на 16 лет.

«Да, круто, когда у мужчины страсть и напор по отношению к своей женщине!»

«Очень красивая пара!»

«Кайф! Страсть», — написали фолловеры.

Однако не всем пришлись по вкусу интимные кадры, опубликованные Татьяной Терешиной. Некоторые фанаты не оценили откровенного проявления любви супруга звезды.

«Зачем выкладывать видео, где вы бухие?» — оставил комментарий юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что голая Татьяна Терешина наповал сразила поклонников талией после родов.

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