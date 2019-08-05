Видео: иранский танк загорелся на танковом биатлоне в Алабино

, 16:21 Видео 74

Заезд, в котором участвовала команда из Ирана, проходил днем в понедельник, 5 августа, в рамках Армейских международных игр.

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Фото, видео : Министерство обороны РФ

Танк иранской команды загорелся во время заезда на танковом биатлоне. Соревнования в рамках АрМИ-2019 проходят с 3 по 17 августа на полигоне Алабино в Московской области.

Заезд, в котором участвовала команда из Ирана, проходил днем в понедельник, 5 августа. На записях, сделанных очевидцами, видно, что к тушению боевой машины приступили сразу несколько пожарных расчетов — в кадре можно увидеть по меньшей мере три спецмашины.

Министерство обороны РФ

О том, что стало причиной инцидента, информации пока нет. Как отметил комментатор заезда, техническая комиссия сразу же приступила к проверке. Если в результате будет установлено, что возгорание произошло не из-за действий экипажа — из итогового времени прохождения трассы иранской команде вычтут период, который им потребовался для замены танка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках международного форума «Армия-2019» первый полет совершил тяжелый российский беспилотник «Охотник».

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