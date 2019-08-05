Путин поручил следить за размещением и разработкой ракет США

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Такое заявление глава российского государства сделал в понедельник, 5 августа, в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Путин пояснил, что в случае получения достоверной информации о том, что Вашингтон завершил разработку и приступили к производству соответствующих систем, Москва будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств, и все ее «действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер».
Речь идет о разработке, производстве и размещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
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ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под действие документа подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения.
Ранее в МИД России США назвали «могильщиками ДРСМД».