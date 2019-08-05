Путин поручил следить за размещением и разработкой ракет США

, 18:27 Видео 75

По словам президента РФ, американские коллеги списали ДРСМД в архив и гарантировавший международную безопасность почти 30 лет документ остался лишь в истории.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Климентьев Михаил, /Лысцева Марина, /Пресс-служба Минобороны РФ, /ZEUS

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Такое заявление глава российского государства сделал в понедельник, 5 августа, в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«<…> Учитывая возникшую ситуацию, поручаю министерству обороны и министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности», — приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Путин пояснил, что в случае получения достоверной информации о том, что Вашингтон завершил разработку и приступили к производству соответствующих систем, Москва будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.

Он подчеркнул, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств, и все ее «действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер».

Речь идет о разработке, производстве и размещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

«Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства», — подчеркнул Путин.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под действие документа подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения.

Ранее в МИД России США назвали «могильщиками ДРСМД».

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

19:57
Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ
19:45
«Сладкая парочка»: Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем
19:37
Художнику Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» под Харьковом
19:25
Животик и стулья: поклонники на фото не заметили длинных ног звезды «Дома-2» Инессы Шевчук
19:11
Жительница Иркутской области пришла на пляж с бурым медведем — видео
18:54
Смертоносная тишина: ВМС Великобритании бьют тревогу из-за российских подлодок

Сейчас читают

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией
На каком по счету свидании лучше начинать заниматься сексом
Сын Королевой и экс-участница «Дома-2» продемонстрировали нежные чувства

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги