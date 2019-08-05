«Какое чудо!»: Пелагея опубликовала умилительное видео с дочкой

, 20:58 Видео 69

Двухлетняя Таисия с интересом рассматривает животных в зоопарке.

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Фото, видео : Instagram @pelageya_insta

Известная российская певица Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram умилительным видео со своей двухлетней дочерью Таисией. Певица не часто выкладывает контент с девочкой, но поклонники всегда приходят в восторг, когда знаменитость показывает свою малышку.

В кадре Тася вместе с родителями рассматривает животных в зоопарке. Будь то звери или птицы — обитатели вызывают очень бурную реакцию у ребенка. Девочка показывает пальчиком на питомцев, выражая огромную радость.

Подписчики пришли в восторг от дочки Пелагеи, об этом они написали в комментариях:

«Боже, эмоциональностью она в маму😂»;

«Господи, это же милейший ребенок, столько радости и озорства!»;

«Ой, какой спектр эмоций 😍 И очень бархатный голосок»;

«Куколка! На маму похожа и внешне, и по эмоциям!» — поделились своими впечатлениями от видео фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью.

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