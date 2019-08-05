Художнику Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» под Харьковом

В маленьком украинском городке Чугуево Харьковской области — свои амбиции. Там празднуют день рождения «выдающегося земляка», художника Ильи Репина.

Не так давно Верховная рада причислила его к «культурным деятелям Украины», празднику присвоили государственный статус, а живописцу — подправили биографию. Похоронив его там же, где родился. Чему очень удивились в Пенатах — имении Репиных под Петербургом, где более 30-и лет он жил, работал и умер.

Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.