Художнику Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» под Харьковом

В маленьком украинском городке Чугуево Харьковской области — свои амбиции. Там празднуют день рождения «выдающегося земляка», художника Ильи Репина.
Не так давно Верховная рада причислила его к «культурным деятелям Украины», празднику присвоили государственный статус, а живописцу — подправили биографию. Похоронив его там же, где родился. Чему очень удивились в Пенатах — имении Репиных под Петербургом, где более 30-и лет он жил, работал и умер.
Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.
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