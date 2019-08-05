Художнику Репину на Украине подправили биографию, «похоронив» под Харьковом

, 19:37 Эфирная новость 35

День рождения «культурного деятеля Украины» Ильи Репина отметили на родине художника в городе Чугуево Харьковской области.

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Фото, видео : Wikipedia.org, 5-tv.ru

В маленьком украинском городке Чугуево Харьковской области — свои амбиции. Там празднуют день рождения «выдающегося земляка», художника Ильи Репина.

Не так давно Верховная рада причислила его к «культурным деятелям Украины», празднику присвоили государственный статус, а живописцу — подправили биографию. Похоронив его там же, где родился. Чему очень удивились в Пенатах — имении Репиных под Петербургом, где более 30-и лет он жил, работал и умер.

Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как историк Незалежной обвинил Петра I в проведении реформ руками украинцев. Свою версию становления российского государства озвучил профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.

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