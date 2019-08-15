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  4. «Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Фото 46 150

Артисты вместе гастролируют по Краснодарскому краю.

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Фото, видео : Instagram @kay_metov

Заслуженный артист России, певец Кай Метов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с Мариной Хлебниковой. Они вместе гастролируют по Краснодарскому краю.

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На певице надет сарафан, который только подчеркивает худобу певицы, отметили поклонники артистки.

Instagram @kay_metov

Многие подписчики предположили, что Хлебникова больна и пожелали ей выздоровления:

«А что с Мариной? У нее анорексия?»;

«Мы вас любим, а Марина приболела, видимо. Пусть выздоравливает!»

«Что с Мариной? Сама не своя», — написали пользователи.

Ранее Шура призвал сбрасываться на лечение Марины Хлебниковой. В YouTube-шоу Насти Ивлеевой артист заявил, что шокирован тем, как выглядит 53-летняя певица и считает, что ей необходима срочная помощь нарколога.

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