«Шалунья!»: Бледанс с плеткой и в ошейнике с шипами взбудоражила подписчиков

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в 50 лет поддерживает себя в безупречной форме, которой многие могут только позавидовать. Звезда уже признавалась, что ей часто приходится играть героинь, которые на 10-15 лет младше ее настоящего возраста.
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Платья с глубоким декольте, мини-юбки, нижнее белье — в чем только не проводит съемки знаменитая артистка. Она не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах, а режиссеры нередко подбирают для нее роковые образы.
На этот раз Бледанс предстала в роли страстной соблазнительницы. Она надела черный латексный костюм с глубоким декольте, кожаный ошейник с шипами, взяла в руки плетку и в таком виде записала ролик. Как выяснилось, это сценический образ артистки для очередного спектакля.
Представители мужского пола не смогли устоять перед таким «горячим» видео и сделали звезде множество комплиментов. По мнению фанатов, знаменитость хороша в любом образе, но в таких откровенных нарядах от нее просто невозможно отвести глаз.
«Какая шалунья!»
«Бомбическая красотка!»
«Вы пьете эликсир вечной молодости? Эвелина, признавайтесь уже!»
«Сексуальная, вы — настоящая женщина, добрая мама, артистка, певица, спортсменка, комсомолка и красавица нереальная».
«Это очень возбуждает», — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс покорила поклонников стройными ногами.