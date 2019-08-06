«Шалунья!»: Бледанс с плеткой и в ошейнике с шипами взбудоражила подписчиков

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в 50 лет поддерживает себя в безупречной форме, которой многие могут только позавидовать. Звезда уже признавалась, что ей часто приходится играть героинь, которые на 10-15 лет младше ее настоящего возраста.

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Платья с глубоким декольте, мини-юбки, нижнее белье — в чем только не проводит съемки знаменитая артистка. Она не стесняется демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах, а режиссеры нередко подбирают для нее роковые образы.

На этот раз Бледанс предстала в роли страстной соблазнительницы. Она надела черный латексный костюм с глубоким декольте, кожаный ошейник с шипами, взяла в руки плетку и в таком виде записала ролик. Как выяснилось, это сценический образ артистки для очередного спектакля.

Представители мужского пола не смогли устоять перед таким «горячим» видео и сделали звезде множество комплиментов. По мнению фанатов, знаменитость хороша в любом образе, но в таких откровенных нарядах от нее просто невозможно отвести глаз.

«Какая шалунья!»

«Бомбическая красотка!»

«Вы пьете эликсир вечной молодости? Эвелина, признавайтесь уже!»

«Сексуальная, вы — настоящая женщина, добрая мама, артистка, певица, спортсменка, комсомолка и красавица нереальная».

«Это очень возбуждает», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс покорила поклонников стройными ногами.