Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына для получения наследства

Конфликт в семье Кирилла Толмацкого, известного как Децл, набирает обороты. Родители покойного музыканта никак не могут наладить отношения с его супругой Юлией. Недавно выяснилось, в свидетельстве о рождении сына рэпера в графе «отец» по какой-то причине стоит прочерк, а это значит, что Антоний не является юридически родственником исполнителя и не имеет право на его наследство.

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Чтобы исправить положением, необходимо установить родство Децла и его ребенка посредством ДНК-экспертизы. Также доказательством могут служить фотографии и показания свидетелей. Однако по неизвестным причинам Юлия Толмацкая отказывается проводить тест на отцовство, пишет «Экспресс-газета». А по словам отца покойного музыканта, мальчик даже не похож на рэпера. К тому же, избранница исполнителя долгое время скрывала от мужа свою беременность и поставила его в известность только будучи на третьем месяце.

Эти факты заставляют Александра Толмацкого подозревать, что Юлия родила ребенка не от Кирилла. Однако при любых обстоятельствах отец рэпера с женой будут так же любить Антония, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Децла опубликовала архивное видео в честь дня рождения сына.