«Рэмболина!» Сильвестр Сталлоне пророчит дочери роль в культовом боевике

Дочь Сильвестра Сталлоне — 21-летняя Систин Роуз — опубликовала в Instagram яркое фото, на котором предстала перед поклонниками в желтом платье с открытыми плечами на фоне красного грузовичка. Миллионная аудитория фанатов Систин могла бы просто похвалить снимок и забыть о нем. Однако пост не перестает набирать популярность — фотографию любимой доченьки прокомментировал сам Сильвестр Сталлоне.
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«Теперь я могу уйти на пенсию, а ты можешь играть Рэмболину! С любовью, папа!» — написал голливудский актер.
На комментарий Рокки и Рэмбо в одном лице тут же отреагировали фанаты. Фолловеры начали убеждать звездного папу — как бы не была хороша его дочь, отправлять героя культового боевика на пенсию нельзя.
«Рэмбо, уходящий в отставку?! Даже звучит неправильно! Невозможно!»
«Не хочу, чтобы ты уходил на пенсию. Хотя, уверен, что у нее все получится»;
«Мужчина не должен уходить на пенсию. Сохраним героев боевиков старой школы!» — написали юзеры.
Оказалось, семья Сильвестра Сталлоне очень дружная. Фотографию Систин вместе с папой прокомментировали ее сестрички — 22-летняя София и 17-летняя Скарлетт. Девушкам понравился новый снимок родственницы.
Систин Роуз действительно может стать «Рэмболиной». Дочка звезды пошла по стопам отца и уже снялась в фильме ужасов «Синяя бездна — 2» про дайверов, которым предстоит спасаться от акул.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Сильвестра Сталлоне сразила Канны своей красотой.