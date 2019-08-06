«Рэмболина!» Сильвестр Сталлоне пророчит дочери роль в культовом боевике

Дочь Сильвестра Сталлоне — 21-летняя Систин Роуз — опубликовала в Instagram яркое фото, на котором предстала перед поклонниками в желтом платье с открытыми плечами на фоне красного грузовичка. Миллионная аудитория фанатов Систин могла бы просто похвалить снимок и забыть о нем. Однако пост не перестает набирать популярность — фотографию любимой доченьки прокомментировал сам Сильвестр Сталлоне.

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«Теперь я могу уйти на пенсию, а ты можешь играть Рэмболину! С любовью, папа!» — написал голливудский актер.

Instagram @sistinestallone