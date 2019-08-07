Двенадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Сахалине

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля. По сообщению МЧС России, авария произошла на 134 километре дороги Южно-Сахалинск — Охта недалеко от населенного пункта Тихая 7 августа.

В салоне пассажирского транспорта находился 21 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Движение по трассе не ограничено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек погибли в аварии с микроавтобусом и легковушкой под Рязанью. Еще семь человек получили ранения, среди них — один ребенок.