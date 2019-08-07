Ученые обнаружили, что индейцы майя были гораздо воинственнее, чем считалось

Ученые из нескольких американских университетов, изучив археологические материалы пришли к заключению, что индейцы майя были гораздо воинственнее, чем считалось ранее.

Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

До сих пор принято было считать, что цивилизация, зародившаяся за два тысячелетия до нашей эры и просуществовавшая до конца XVII века, была довольно мирной, а войны, которые вели между собой государства майя во времена своего расцвета между 250 и 900 годами нашей эры, носили локальный характер и не затрагивали мирное население. Однако похоже, что жестокие конфликты, которые, как считают многие, в IX–X веках и привели цивилизацию к упадку, происходили и гораздо раньше.

Как пишет интернет портал N+1, сравнив упоминания о военных столкновениях, сохранившиеся на каменных стелах, с данными археологических раскопок, обнаруживших остатки древесного угля на территориях древних поселений, исследователи обнаружили, что они совпадают по времени. А следовательно, жестокие нападения, сопровождавшиеся сожжениями целых городов, иногда и по несколько раз, происходили в течение VII–VIII веков.

Ранее, как писал 5-tv.ru, ученые пришли к выводу, что у индейцев майя была налажена целая сеть торговли дикими животными.