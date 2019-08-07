Никас Сафонов рассказал, как одолжил Вилли Токареву деньги на операцию

Известный художник Никас Сафонов тяжело переживает смерть автора и исполнителя песен в стиле «русский шансон» Вилли Токарева, ушедшего из жизни 4 августа на 85 году жизни. Чтобы проводить друга в последний путь, он отменил зарубежную поездку. В интервью интернет-порталу ProZvezd Сафонов рассказал, что знал о серьезных проблемах со здоровьем музыканта. Несколько лет назад он одолжил ему деньги на операцию. Несмотря на успех, большого достатка музыкант не имел и иногда был вынужден просить помощи у друзей.

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« Как ни странно, многие, к кому он обращался, под разными предлогами отказывали. Тогда он пришел ко мне. Я даже не стал спрашивать, для чего ему средства, и дал имеющиеся у меня 35 тысяч долларов. Когда через четыре месяца он возвращал мне деньги, я узнал, что они нужны были ему для оплаты сложной операции на сердце» , — вспоминает Сафонов.

В благодарность Токарев подарил художнику уникальные шахматы — сам он получил их в подарок от поклонника в колонии, где выступал однажды с концертом. Все фигуры заключенный в течение 15 лет вырезал вручную в единственном экземпляре.

«Я шахматы „состарил“, и теперь они у меня стоят на самом видном месте. Все гости уверены в том, что их сделали в XV–XVI веке», — рассказал Сафронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Москвы приняло решение увековечить память Вилли Токарева.