Никас Сафонов рассказал, как одолжил Вилли Токареву деньги на операцию

, 8:03 71

В благодарность музыкант подарил художнику уникальные шахматы, сделанные заключенным в колонии.

Фото : © РИА Новости/ Дмитрий Коробейников

Известный художник Никас Сафонов тяжело переживает смерть автора и исполнителя песен в стиле «русский шансон» Вилли Токарева, ушедшего из жизни 4 августа на 85 году жизни. Чтобы проводить друга в последний путь, он отменил зарубежную поездку. В интервью интернет-порталу ProZvezd Сафонов рассказал, что знал о серьезных проблемах со здоровьем музыканта. Несколько лет назад он одолжил ему деньги на операцию. Несмотря на успех, большого достатка музыкант не имел и иногда был вынужден просить помощи у друзей.

Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

«Как ни странно, многие, к кому он обращался, под разными предлогами отказывали. Тогда он пришел ко мне. Я даже не стал спрашивать, для чего ему средства, и дал имеющиеся у меня 35 тысяч долларов. Когда через четыре месяца он возвращал мне деньги, я узнал, что они нужны были ему для оплаты сложной операции на сердце», — вспоминает Сафонов.

В благодарность Токарев подарил художнику уникальные шахматы — сам он получил их в подарок от поклонника в колонии, где выступал однажды с концертом. Все фигуры заключенный в течение 15 лет вырезал вручную в единственном экземпляре.

«Я шахматы „состарил“, и теперь они у меня стоят на самом видном месте. Все гости уверены в том, что их сделали в XV–XVI веке», — рассказал Сафронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Москвы приняло решение увековечить память Вилли Токарева.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +8°
65.20
0.15 73.07
0.70
Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

Последние новости

8:24
Алена Кравец продемонстрировала пышные формы и поделилась секретом стройности
8:16
Жуткое видео: агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке
8:09
Ученые обнаружили, что индейцы майя были гораздо воинственнее, чем считалось
8:03
Никас Сафонов рассказал, как одолжил Вилли Токареву деньги на операцию
7:55
Специальные зоны для уличных музыкантов предложили создать в Петербурге
7:47
Маликов опубликовал трогательное отпускное фото с сыном

Сейчас читают

Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
«Зато ноги длинные!» Юзеры подбодрили погрустневшую жену Мартиросяна — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги