В ДТП с автобусом в Турции пострадали шесть россиян

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Инцидент произошел во вторник, 6 августа, в гористой области недалеко от Аланьи.

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Фото, видео : 24.kz, 5-tv.ru

В результате аварии с автобусом в районе турецкой Аланьи пострадали шесть россиян. Тяжелых ранений у них нет. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье.

По информации телеканала «Хабер тюрк», инцидент произошел во вторник, 6 августа, в гористой области недалеко от курортного города. Группа туристов направилась в сафари-тур в каньон Сападере и по дороге попала в ДТП. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и оно перевернулось.

В результате аварии пассажиры получили травмы и были оперативно доставлены в больницу. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из нескольких стран перевернулся в турецкой провинции Анталья 24 июля. Предположительно, в результате ЧП пострадали только граждане Польши и Норвегии.

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