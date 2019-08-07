Кино или жизнь? Звезды сериала «Горюнов» показали, как меняются на съемках

Российская актриса Екатерина Вуличенко опубликовала фотографии со своим коллегой по телесериалу «Горюнов» Максимом Авериным и предложила выбрать лучшую. Один из снимков был сделан прямо во время работы над кинокартиной, поэтому звезды на нем запечатлены в своих сценических образах. Аверин — командир атомной подводной лодки «Рысь», а Вуличенко — жена капитана, роль которого исполняет Дмитрий Ульянов.

Instagram @vulichenko

Ирина Шейк похвасталась большим бюстом в коротком топе — фото

Вторая фотография резко отличается от предыдущей. На ней знаменитости позируют в непринужденной обстановке. Погоны артиста сменились на кожаную куртку, а женственное платье кинозвезды — на джинсы и кардиган.

Instagram @vulichenko

Пост актрисы вызвал бурные обсуждения в сети, и подписчики принялись голосовать. Больше всего комментаторов выбрали второй снимок — живой и естественный.

«В жизни! В кино тоже смотрю на вас обоих с удовольствием!»

«Вторая!»

«Вы везде красотка!»

«Однозначно 2», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Вуличенко официально представила сына фанатам.