Кино или жизнь? Звезды сериала «Горюнов» показали, как меняются на съемках

Российская актриса Екатерина Вуличенко опубликовала фотографии со своим коллегой по телесериалу «Горюнов» Максимом Авериным и предложила выбрать лучшую. Один из снимков был сделан прямо во время работы над кинокартиной, поэтому звезды на нем запечатлены в своих сценических образах. Аверин — командир атомной подводной лодки «Рысь», а Вуличенко — жена капитана, роль которого исполняет Дмитрий Ульянов.
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Вторая фотография резко отличается от предыдущей. На ней знаменитости позируют в непринужденной обстановке. Погоны артиста сменились на кожаную куртку, а женственное платье кинозвезды — на джинсы и кардиган.
Пост актрисы вызвал бурные обсуждения в сети, и подписчики принялись голосовать. Больше всего комментаторов выбрали второй снимок — живой и естественный.
«В жизни! В кино тоже смотрю на вас обоих с удовольствием!»
«Вторая!»
«Вы везде красотка!»
«Однозначно 2», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Вуличенко официально представила сына фанатам.