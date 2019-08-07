Леонардо Ди Каприо и его невеста Камила устроили знакомство с родителями?

Американского актера 44-летнего Леонардо Ди Каприо и его 22-летнюю подругу аргентинскую модель Камилу Морроне заметили гуляющими по Италии вместе с родственниками. Таким образом пара подогрела слухи о возможной помолвке, сообщают News.ru со ссылкой на Daily Mail.
Изначально Ди Каприо прибыл в Италию для участия в конференции по всемирному потеплению, а позже присоединился к Камиле Морроне и своим родителям на вилле на озере Комо. Там же были и ближайшие родственники модели.
Тот факт, что родители предполагаемых жениха и невесты оказались в одно время в одном месте, дает поклонникам основание считать — Леонардо ди Каприо уже сделал своей подруге предложение.
Известна, что компания из шести человек отправилась на прогулку по паркам поместья Д’Эсте и окрестностям озера Комо. Ди Каприо был одет в длинные шорты и тонкую серую куртку на молнии с капюшоном. Актер таким образом хотел скрыться от папарацци, однако он и его подружка Камила все равно попали в объектив камеры.
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Голливудский актер и аргентинская модель начали встречаться в декабре 2017 года. Поклонники восприняли роман скептически из-за большой разницы в возрасте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что агент Леонардо Ди Каприо опроверг беременность его 22-летней подружки.