Глюкоза рассказала, почему сняла обручальное кольцо

В сети почти месяц муссировались слухи о разводе певицы Глюкозы с супругом Александром. Поклонники поп-исполнительницы забили тревогу, когда артистка перестала публиковать в Instagram совместные фотографии. А потом и вовсе была замечена без обручального кольца на фестивале «Жара».

В интервью изданию Super.ru Глюкоза прокомментировала слухи о семейных проблемах и рассказала, почему сняла кольцо. По словам певицы, у них с мужем случаются ссоры. За 15 лет совместной жизни разногласий у пары было немало. Так как они с супругом сильные личности и порой каждый хочет доказать, что прав именно он.

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Однако Глюкоза отмечает, что это нормальный процесс, потому что сложно представить семью без конфликтов. При этом разводиться пара не собирается, ни у Натальи, ни у Александра не было такой мысли.

Появлению певицы без главного атрибута замужества Глюкоза тоже дала объяснение.

«Иногда я его снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает», — призналась звезда.

Ранее Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети.