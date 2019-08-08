Станислав Садальский рассказал, что в детстве его избивал отец

Актер Станислав Садальский в эфире одной из программ на федеральном канале поделился откровенными воспоминаниями об отце — учителе физкультуры в Канашинском финансовом техникуме.

Артист признался, что в детстве родитель сильно избивал его и брата с мамой. Последней доставалось больше всего. А после смерти матери отец не стал сам воспитывать сыновей и отдал их в интернат. После этого Садальский с близким родственником больше не общался. Тот скончался в 2001 году, пишет Teleprogramma.pro.

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На похороны к родителю актер все же приехал, однако потом он ни разу не был на его могиле. По словам артиста, он ездил только на место захоронения мамы в Воронеже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру. Актер спровоцировал в своем аккаунте в Instagram очередную бурную дискуссию. На этот раз о татуировках.