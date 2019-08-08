«Афродита!» Загорелую Нино Нинидзе поклонники сравнили с греческой богиней

Актриса Нино Нинидзе наслаждается отдыхом в Греции, откуда публикует солнечные фотографии в Instagram. 28-летняя артистка поделилась снимком с подписчиками, на котором предстала в черном бикини.

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Фанаты подозревают, что Нинидзе находится на курорте вместе с Максимом Виторганом, так как недавно тот опубликовал в своем аккаунте фото с девушкой, которую поклонники приняли за Нино. Однако вскоре снимок пропал из Instagram актера. Свои отношения или их отсутствие пара не комментировала.

От фото Нино в купальнике поклонники пришли в восторг и оставили ей множество комплиментов. Не обошлось и без упоминания Собчак, с которой Виторган недавно развелся.

«Красотка! Собчак повесится на своем лифчике минус второго размера»;

«Сплошной восторг! Какая красота, настоящая. С косметикой, без косметики, с любой стрижкой и одеждой. И индивидуальность»;

«Афродита»;

«Вы прекрасны. Любовь творит чудеса».

В комментариях также отметилась телеведущая Лариса Гузеева:

«Счастливая», — написала под фото артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе.