«Афродита!» Загорелую Нино Нинидзе поклонники сравнили с греческой богиней

Актриса Нино Нинидзе наслаждается отдыхом в Греции, откуда публикует солнечные фотографии в Instagram. 28-летняя артистка поделилась снимком с подписчиками, на котором предстала в черном бикини.
«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео
Фанаты подозревают, что Нинидзе находится на курорте вместе с Максимом Виторганом, так как недавно тот опубликовал в своем аккаунте фото с девушкой, которую поклонники приняли за Нино. Однако вскоре снимок пропал из Instagram актера. Свои отношения или их отсутствие пара не комментировала.
От фото Нино в купальнике поклонники пришли в восторг и оставили ей множество комплиментов. Не обошлось и без упоминания Собчак, с которой Виторган недавно развелся.
«Красотка! Собчак повесится на своем лифчике минус второго размера»;
«Сплошной восторг! Какая красота, настоящая. С косметикой, без косметики, с любой стрижкой и одеждой. И индивидуальность»;
«Афродита»;
«Вы прекрасны. Любовь творит чудеса».
В комментариях также отметилась телеведущая Лариса Гузеева:
«Счастливая», — написала под фото артистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Максима Виторгана познакомилась с актрисой Нино Нинидзе.