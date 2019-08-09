Елена Воробей бьется в белорусском суде за своего кума

Артистка Елена Воробей возмутилась, по ее мнению, несправедливым разбирательством, инициированным правоохранительными органами Белоруссии в отношении крестного отца ее ребенка — Сергея Макарова. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

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По словам Воробей, кум, подрабатывая в такси, пытался по заказу проехать во двор дома, однако путь ему преградила другая машина. Между водителями завязалась перепалка, и оппонент Макарова, в какой-то момент потеряв равновесие, начал было падать, однако родственник артистки успел его подхватить.

Спустя несколько дней Макарову позвонили из милиции с вопросом, был ли такой инцидент и нет ли у него претензий к другому водителю. Как рассказывает Воробей, ее кум ответил отрицательно, после чего его попросили подъехать в отделение подписать документы.

Там его обвинили в попытке нанесения тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений и задержали. Оказалось, что у другого водителя якобы сломаны две кости ноги.

Воробей возмущена, что часть записи камеры видеонаблюдения из того злополучного двора оказалась удалена. Елена добавила, что расследование продолжается, однако она «полна пессимизма», так как считает, что медицинские заключения о переломах пострадавшего — ложные, а среди его родственников есть высокопоставленные лица, которые могут повлиять на следствие.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что юмористка Елена Воробей «претендует» на своего старшего коллегу — Евгения Петросяна.