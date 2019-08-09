«Атомная»: водку из чернобыльской воды изготовили ученые

Водку из воды и сырья из Чернобыля представили британские и украинские ученые.

С названием долго не думали, назвали «Атомной» и уверяют, что она совершенно безопасна для человека.

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Спирт произвели из пшеницы, выращенной в зоне отчуждения и смешали с минеральной водой из чернобыльских скважин.

Замеры показали, что радиационный фон крепкого напитка не превышает норму. Если пробная партия водки будет пользоваться спросом, будет запущено серийное производство. При этом три четверти прибыли от продаж будут направлять в фонд помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии.