  1. Пятый канал
  4. «Атомная»: водку из чернобыльской воды изготовили ученые

«Атомная»: водку из чернобыльской воды изготовили ученые

, 7:36 Эфирная новость 37

Группа британских и украинских ученых создали экспериментальную партию горячительного напитка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Водку из воды и сырья из Чернобыля представили британские и украинские ученые.

С названием долго не думали, назвали «Атомной» и уверяют, что она совершенно безопасна для человека.

Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Спирт произвели из пшеницы, выращенной в зоне отчуждения и смешали с минеральной водой из чернобыльских скважин.

Замеры показали, что радиационный фон крепкого напитка не превышает норму. Если пробная партия водки будет пользоваться спросом, будет запущено серийное производство. При этом три четверти прибыли от продаж будут направлять в фонд помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +13°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами

Последние новости

8:57
Сергей Жуков пожаловался на четырехчасовое ожидание концерта Лопес в Москве
8:47
«Русская Кардашьян» похвасталась пышными формами в раздевалке тренажерного зала
8:38
Активисты бьют тревогу: странам Скандинавии грозит экологическая катастрофа
8:32
«Режим питания нарушать нельзя»: Лиза Галкина придумала «пряничную» диету
8:25
Почему китайские сливы и абрикосы скоро исчезнут с российских прилавков
8:16
Совет от Лолиты Милявской: Чем лучше всего опрыскивать помидоры

Сейчас читают

Какой праздник отмечают 9 августа и что нельзя делать в этот день
Гороскоп на 9 августа: Львы, дело пахнет деньгами
«Невероятно!» Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги