«Когда есть, что показать»: Волочкова продемонстрировала идеальную растяжку

Российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых в Грецию. Как сообщила теледива в своем Instagram, она решила устроить себе «каникулы» после работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка», за время подготовки к которому сильно устала.

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Впрочем, даже отправившись в отпуск, звезда не смогла полностью отказаться от занятий спортом. То и дело она выполняет любимые гимнастические упражнения и процессе делает фото и видео, которыми делится в Instagram.

На этот раз светская львица решила традиционно продемонстрировать свою великолепную растяжку и сделала это в бикини розового цвета. Артистка намеренно включила режим замедленной съемки, в результате чего все ее движения выглядели максимально сексуально и соблазнительно. Она выполнила вертикальный шпагат, а после повернулась спиной к камере, чем привлекла внимание к своим ягодицам.

«Когда есть, что показать», — написала Волочкова под публикацией.

Только вот, что имела в виду балерина — свои «аппетитные» формы или блестящую спортивную подготовку — фанатам остается только догадываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова решила прививать девочкам «культуру шпагата».