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  4. «Вот и лето прошло!» Промокший до нитки Галкин спел на злобу дня

«Вот и лето прошло!» Промокший до нитки Галкин спел на злобу дня

, 16:40 Видео 4 259

Юморист исполнил «кавер» на песню Софии Ротару, чем очень рассмешил подписчиков в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин решил повеселить подписчиков в Instagram и исполнил «кавер» на песню Софии Ротару «Вот и лето прошло…». При этом он не только попробовал спеть, но еще и придумал своеобразный ролик со своим участием. На кадрах Галкин бегает по дачному участку в мокрых тунике и активно работает, что называется «на камеру».

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В какой-то момент ему даже под руку попадается собака, которую он зачем-то то прячет за дерево, то достает обратно.

«Актуально как никогда», — подписал видео комик.

«Класс!» — прокомментировал один из пользователей.

«По-больному режешь», — признался другой.

«Вот это шедевр!» — добавил юзер.

К слову, в комментариях отметился даже певец Александр Ревва, окрестив происходящее в ролике «малолетством».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о так называемой «пряничной диете» от Лизы Галкиной.

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