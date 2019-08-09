«Режим питания нарушать нельзя»: Лиза Галкина придумала «пряничную» диету

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин не перестают радовать поклонников видео с участием своих детей — Лизы и Гарри. У пятилетних малышей даже есть собственные аккаунты в Instagram, на которые подписаны десятки тысяч пользователей. Звездные родители выкладывают фото и видео на страницы своих малышей, а фанаты с удовольствием следят, как ребята растут.

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На этот раз знаменитости решили показать подписчикам, как они питаются. На странице Лизы Галкиной в соцсети появилось новое видео, на котором каждый из членов семьи поделился своими вкусовыми предпочтениями. Отец семейства на курорте аппетитно ел сардины, певица предпочла в это время подкрепиться диетической пищей — морковкой, а на тарелке Гарри в момент съемок лежали сосиски, которые он разрезал на кусочки ножом.

Однако интереснее всего для пользователей оказались вкусовые пристрастия малышки Лизы. Во время записи ролика Галкин спросил у дочери, придерживается ли она какой-то диеты, на что та, не задумываясь, ответила:

«Пряников», — произнесла девочка.

«Хорошая диета. Русская такая. Как у нас детки питаются. Как в книжке написано», — иронично заметил шоумен.

Однако его наследница на этом не остановилась и продолжила беседу.

«Режим питания нельзя нарушать!» — безапелляционно заявила она, после чего нарвалась на критику от своего брата, по мнению которого, «режим питания» — «невоспитанное выражение».

Рассуждения детей позабавили фолловеров.

«Так забавно!»

«Вот так вот, «невоспитанное выражение!»

«Одна сплошная милота!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось фото семьи Галкиных в стиле XIX века