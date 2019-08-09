«Куколка!» Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике

Алла Пугачева и Максим Галкин постоянно делятся с подписчиками в Instagram хрониками семейной жизни, в том числе успехами пятилетних Лизы и Гарри. Недавно Примадонна в своем аккаунте опубликовала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.
Девочка в шапочке для плавания стоит у бассейна, кокетливо наклонив голову. Лиза уже не первый год занимается плаванием и даже завоевала медали.
«Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая NATAYAKIM», — подписала снимок Алла Борисовна.
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Поклонники оценили фотографию и в очередной раз умилились дочке Пугачевой и Галкина, кто-то из пользователей даже предположил что в будущем Лиза может стать олимпийской чемпионкой.
«Лиза прелесть! Она очень артистичный ребенок. А как ей подходит красный купальник!»
«Маленькая звездочка мамина и папина»;
«Если Лизок не будет фотомоделью, то олимпийской чемпионкой точно»;
«Чудесный ребенок, куколка маленькая», — оставили комментарии юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина придумала «пряничную» диету.