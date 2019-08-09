«Куколка!» Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике

Алла Пугачева и Максим Галкин постоянно делятся с подписчиками в Instagram хрониками семейной жизни, в том числе успехами пятилетних Лизы и Гарри. Недавно Примадонна в своем аккаунте опубликовала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.

Девочка в шапочке для плавания стоит у бассейна, кокетливо наклонив голову. Лиза уже не первый год занимается плаванием и даже завоевала медали.

«Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая NATAYAKIM», — подписала снимок Алла Борисовна.

57-летняя жена Малинина поразила поклонников идеальной фигурой — фото

Instagram @liza_galkina_