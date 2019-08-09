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  4. «Куколка!» Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике

«Куколка!» Пугачева показала фото дочки в красном дизайнерском купальнике

, 23:38 Фото 91

На снимке, опубликованном Примадонной, Лиза Галкина позирует у бассейна.

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Фото, видео : Instagram @liza_galkina_

Алла Пугачева и Максим Галкин постоянно делятся с подписчиками в Instagram хрониками семейной жизни, в том числе успехами пятилетних Лизы и Гарри. Недавно Примадонна в своем аккаунте опубликовала фото дочки в красном дизайнерском купальнике.

Девочка в шапочке для плавания стоит у бассейна, кокетливо наклонив голову. Лиза уже не первый год занимается плаванием и даже завоевала медали.

«Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая NATAYAKIM», — подписала снимок Алла Борисовна.

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Instagram @liza_galkina_

Поклонники оценили фотографию и в очередной раз умилились дочке Пугачевой и Галкина, кто-то из пользователей даже предположил что в будущем Лиза может стать олимпийской чемпионкой.

«Лиза прелесть! Она очень артистичный ребенок. А как ей подходит красный купальник!»

«Маленькая звездочка мамина и папина»;

«Если Лизок не будет фотомоделью, то олимпийской чемпионкой точно»;

«Чудесный ребенок, куколка маленькая», — оставили комментарии юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина придумала «пряничную» диету.

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