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Лондон во тьме: блэкаут в Великобритании затронул более одного миллиона человек

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Перебои сказались на работе железнодорожного транспорта, в столице перестала работать часть светофоров, остановились составы метро.

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Фото, видео : © РИА Новости / Валерий Мельников, twitter @stefidoo

Вечером в пятницу, 9 августа в нескольких районах Великобритании, в том числе в Лондоне, было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Перебои в работе электросети привели к неприятностям на светофорах, проблемах с освещением на дорогах и задержке большинства поездов. Об этом сообщает ТАСС.

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Сбой электричества длился больше часа и коснулся миллиона британцев. Представитель компании-оператора единой энергосистемы в Великобритании — National Grid — рассказал о случившемся.

«Мы столкнулись с неполадками, которые затронули два генератора и привели к отключению энергии в некоторых районах Соединенного Королевства. В настоящий момент неполадки устранены и система работает в нормальном режиме», — сообщили в энергетической корпорации.

Некоторые британцы испугались «светового коллапса» и начали строить загадочные теории по поводу произошедшего. В соцсетях всерьез считают, что причиной отключения электроэнергии могла стать кибератака. Однако в Национальном центре компьютерной безопасности Великобритании опровергают такую возможность.

В сети англичане уже оставили множество шуток по поводу отключения света.

«Это не сбой, это мы просто пытаемся выключить страну, а потом включить», — утверждает юзер в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США усилили атаки на российскую энергосистему.

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