Лондон во тьме: блэкаут в Великобритании затронул более одного миллиона человек

Вечером в пятницу, 9 августа в нескольких районах Великобритании, в том числе в Лондоне, было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Перебои в работе электросети привели к неприятностям на светофорах, проблемах с освещением на дорогах и задержке большинства поездов. Об этом сообщает ТАСС.
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Сбой электричества длился больше часа и коснулся миллиона британцев. Представитель компании-оператора единой энергосистемы в Великобритании — National Grid — рассказал о случившемся.
Некоторые британцы испугались «светового коллапса» и начали строить загадочные теории по поводу произошедшего. В соцсетях всерьез считают, что причиной отключения электроэнергии могла стать кибератака. Однако в Национальном центре компьютерной безопасности Великобритании опровергают такую возможность.
В сети англичане уже оставили множество шуток по поводу отключения света.
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