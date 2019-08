Американская певица Кэти Перри представила клип на песню Small Talk. Видео уже можно посмотреть на YouTube. В песне героиня Перри поет о том, что переживают люди после разрыва отношений. Стоит отметить, что предыдущий хит звезды Never Really Over тоже повествует об этих проблемах.

Поклонники в комментариях под видео отметили, что у Кэти Перри слишком много песен о расставании, однако в целом фанаты положительно оценили творчество певицы и написали, что клип «очень креативный и крутой». Видео набрало уже более миллиона просмотров.

Премьера ролика состоялась 8 августа 2019 года. Соавторами композиции выступили Чарли Пут и Йохан Карлссон, режиссер клипа — Тим Фокс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэти Перри признали виновной в плагиате. Певица была признана виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse «Темная лошадка», выпущенной в 2013 году.