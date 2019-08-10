Восемнадцать туристов застряли на затопленном пляже в Приморье

Туристы оказались заблокированы на побережье бухты Ежовая в Приморском крае 10 августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МЧС региона.

Сообщается, что из-за ливней поднялся уровень воды в устье ручья Черный в районе бухты Ежовая, что затрудняет проезд транспорта.

В ловушке на пляже предварительно оказались 18 человек, среди которых есть двое несовершеннолетних. Самостоятельно туристы выбраться не могут. На место ЧП силы МЧС направили аэромобильную группировку спасателей, которые везут людям предметы первой необходимости, воду и продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, жителей и туристов призывали на время непогоды укрыться в безопасном месте.