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Восемнадцать туристов застряли на затопленном пляже в Приморье

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Отдыхающие не могут выбраться с побережья бухты Ежовая из-за непогоды.

Фото : © РИА Новости / Владимир Вяткин

Тема:
Погода 3950

Туристы оказались заблокированы на побережье бухты Ежовая в Приморском крае 10 августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МЧС региона.

Сообщается, что из-за ливней поднялся уровень воды в устье ручья Черный в районе бухты Ежовая, что затрудняет проезд транспорта.

В ловушке на пляже предварительно оказались 18 человек, среди которых есть двое несовершеннолетних. Самостоятельно туристы выбраться не могут. На место ЧП силы МЧС направили аэромобильную группировку спасателей, которые везут людям предметы первой необходимости, воду и продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, жителей и туристов призывали на время непогоды укрыться в безопасном месте.

Тема:
Погода 3950
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