И это только начало: тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье

, 7:16 Эфирная новость 104

По прогнозам синоптиков, сильный ливень в регионе будет идти до конца дня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Погода 3940

На Приморье обрушился тропический шторм «Франциско». Основной удар пришелся на юг региона. Там всего за несколько часов выпало около 60% месячной нормы осадков.

Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Наиболее пострадали от ливней Владивосток и Партизанск. В реках резко поднялся уровень воды. Угрозы затопления населенных пунктов пока нет, но МЧС следит за развитием событий и переведены на усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, ливень в Приморье будет идти до конца этого дня. А уже завтра шторм сменит направление и переместится к японскому острову Хоккайдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погода в России продолжает ставить антирекорды.

Тема:
Погода 3940
7 авг
Из-за дождливого лета россияне почти перестали покупать квас и мороженое
7 авг
Холодное лето в России ударило по продавцам мороженого и кваса
7 авг
Желтый уровень опасности: Москвичей предупредили о погодном коллапсе
7 авг
Еще в одном районе Магаданской области объявлен режим ЧС из-за дождей
6 авг
Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве и Петербурге
5 авг
То ли еще будет: Погода в России продолжает ставить антирекорды — репортаж
5 авг
Курорт или «школа выживания»? Шторм в Анапе, тысячи медуз в Азовском море — видео
4 авг
«Потерпите до среды!»: Синоптики рассказали, ждать ли еще лета москвичам
3 авг
Видео: в Дагестане крупный град застал отдыхающих врасплох
2 авг
Видео: Аномальная жара сохранится на выходных во Владивостоке

Читайте также

+13° Днём +23°
Ночью +11°
65.09
-0.11 72.89
-0.18
Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Последние новости

8:37
Американские ученые развенчали популярный миф о кофе
8:32
«Хороша!» Фанаты пришли в восторг от отпускного фото Лены Летучей
8:26
«Живем на пляже»: Утяшева показала трогательное видео с детьми
8:17
Как выбрать безопасные для здоровья сухие хлопья — видео
8:11
«Королевишна»: Лиза Галкина в образе автоледи покорила сердца пользователей
8:03
В больнице остаются 44 пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

Сейчас читают

Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи
Видео: «русская Кардашьян» свела юзеров с ума формами в латексном наряде
«Шпинат и яйца»: Волочкова рассказала, чем питается в отпуске

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги