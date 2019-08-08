И это только начало: тропический шторм «Франциско» обрушился на Приморье

На Приморье обрушился тропический шторм «Франциско». Основной удар пришелся на юг региона. Там всего за несколько часов выпало около 60% месячной нормы осадков.

Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Наиболее пострадали от ливней Владивосток и Партизанск. В реках резко поднялся уровень воды. Угрозы затопления населенных пунктов пока нет, но МЧС следит за развитием событий и переведены на усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, ливень в Приморье будет идти до конца этого дня. А уже завтра шторм сменит направление и переместится к японскому острову Хоккайдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погода в России продолжает ставить антирекорды.