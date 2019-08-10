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  4. Русская невеста Джонни Деппа дала мастер-класс в Санкт-Петербурге — видео

Русская невеста Джонни Деппа дала мастер-класс в Санкт-Петербурге — видео

, 19:30 Эксклюзивное видео 40

Урок танцовщицы в стиле HIGH HEELS и, если верить слухам, голливудской невесты продолжительностью два с половиной часа стоил скромно — всего три тысячи рублей.

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Фото, видео : Instagram @polinaglen, 5-tv.ru

Танцовщица из России Полина Глен, которую СМИ называют невестой Джонни Деппа приехала на родину, чтобы дать мастер-классы по танцу в стиле HIGH HEELS (Хай Хилс). Один из них состоялся в субботу, 10 августа в Санкт-Петербурге. Судя по видеозаписи из зала, где проходило мероприятие, желающих перенять искусство госпожи Глен нашлось достаточно. Как следует из рекламы, стоило обучение протяженностью два с половиной часа скромно: всего три тысячи рублей.

«Я здесь, чтобы сделать вас сексуальными, женственными, уверенными в себе», — говорит на видео танцовщица.

Согласно афише в аккаунте Полины Глен в Instagram, уже в воскресенье она встретится со своими последовательницами в Москве.

Хай Хилс — очень популярный сегодня в мире стиль танца. Его особенно любят те, кто обожает быть в центре внимания. В основу стиля легли джаз, гоу-гоу, стрип-пластика, хип-хоп и другие направления. А главная его «фишка» — импровизация и очень высокие каблуки. Родоначальницей направления считается хореограф Энди Джей, которая первая рискнула исполнять хип-хоп в туфлях на высоких каблуках.

Instagram @polinaglen

Как ранее сообщал 5-tv.ru, если верить журналистам, 27-летняя Полина Глен познакомилась с Джонни Деппом на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году и якобы не узнала его, чем и привлекла внимание звезды. После этого девушку несколько раз видели в обществе Деппа, а вскоре пошли слухи о готовящейся свадьбе. Впрочем, ни актер, ни танцовщица эту информацию никак не комментируют и совместных фотографий в соцсети не выкладывают.

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