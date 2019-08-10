Скончалась руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ»

Руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева скончалась вечером в пятницу, 9 августа, после болезни. Она работала в издательском доме с 1993 года.
По словам главы группы иностранной информации издания Николая Зубова, Афанасьева была тем человеком, без которого представить газету невозможно.
«
Зубов отметил, что Афанасьева «работала до последнего».
«
Афанасьева, помимо прочих заслуг, в 2016 году стала лауреатом премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Медиаавтор».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о кончине журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Кара-Мурзы.