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  4. Скончалась руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ»

Скончалась руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ»

, 19:44 29

Анна Афанасьева проработала в издании более четверти века.

Фото : Павел Кассин / Коммерсантъ

Руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева скончалась вечером в пятницу, 9 августа, после болезни. Она работала в издательском доме с 1993 года.

По словам главы группы иностранной информации издания Николая Зубова, Афанасьева была тем человеком, без которого представить газету невозможно.

«Она была гением места для „Коммерсанта“, его ангелом, нет, не только хранителем — блюстителем», — написал он на сайте издания.

Зубов отметил, что Афанасьева «работала до последнего».

«И мы до последнего верили, что вот, вернется на свое место в зале редколлегий, а оттуда — на свое место на выпуске. И будет все хорошо», — отметил он.

Афанасьева, помимо прочих заслуг, в 2016 году стала лауреатом премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Медиаавтор».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кончине журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Кара-Мурзы.

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