Скончалась руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ»

Руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева скончалась вечером в пятницу, 9 августа, после болезни. Она работала в издательском доме с 1993 года.

По словам главы группы иностранной информации издания Николая Зубова, Афанасьева была тем человеком, без которого представить газету невозможно.

« Она была гением места для „Коммерсанта“, его ангелом, нет, не только хранителем — блюстителем », — написал он на сайте издания.

Зубов отметил, что Афанасьева «работала до последнего».

« И мы до последнего верили, что вот, вернется на свое место в зале редколлегий, а оттуда — на свое место на выпуске. И будет все хорошо », — отметил он.

Афанасьева, помимо прочих заслуг, в 2016 году стала лауреатом премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Медиаавтор».

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