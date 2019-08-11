Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» объяснил, почему Украина не может вступить в Евросоюз или НАТО.

По словам эксперта, данный шаг может привести к эскалации конфликта Запада с Россией, пишет ФАН. Кроме того, Незалежная сейчас находится в нереформированном состоянии, поэтому Европа ее не примет, полагает специалист.

Рар также обратил внимание на то, что за 15 лет у страны был шанс провести целый ряд реформ и вступить в ЕС, однако Украина не предприняла никаких шагов, поэтому время можно считать безвозвратно упущенным, уверен политолог.

« Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать », — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО.