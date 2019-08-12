«Неимоверно повезло!»: Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом

Известная певица Настя Каменских, которая в мае вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко, больше известного под псевдонимом Потап, раскрыла секрет успеха идеальных отношений.

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В качестве примера артистка привела свою недавно сложившуюся ячейку общества. На своей страничке в Instagram певица рассказала подписчикам о важности дружбы между мужем и женой.

«Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с @realpotap на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья — цените это. Вам неимоверно повезло!» — написала Настя Каменских.

Instagram @kamenskux

Подписчики оценили публикацию певицы, отметив, что Насте Каменских повезло найти человека, который живет с ней душа в душу. Меньше, чем за сутки фолловеры поставили более 200 тысяч «лайков» и написали почти полторы тысячи комментариев. К слову, сейчас артисты отдыхают в Италии. Это уже второй «медовый месяц». Первый звездная пара провела в Турции, сразу после церемонии бракосочетания в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поклонники пары гадают, а не беременна ли Настя Каменских?